Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile ursilor asupra zonelor locuite de oameni s-au intensificat concomitent cu cresterea numarului acestor animale salbatice, numai in ultimii cinci ani fiind inregistrate oficial peste 1.000 de pagube in culturile agricole si gospodariile cetatenilor din judetul Covasna, a declarat marti conducerea…

- Solistul Constantin Dolanescu, reținut de polițiști pentru inșelatorie, uz de fals și fals in declarații. Alaturi de fratele marelui Ion Dolanescu, mai mulți soliști și muzicanți din Județul Dambovița care au primit indemnizații in pandemie de 1,5 milioane lei. Astazi, Constantin Dolanescu și ați 22…

- Atacurile de ursi reprezinta un fenomen frecvent in numeroase regiuni din tara, iar daca institutiile statului nu reusesc sa gestioneze aceasta problema braconajul va fi raspunsul cetatenilor la aceasta situatie, a declarat la Targu Mureș ministrul mediului, Tanczos Barna. El a precizat ca vor fi semnate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste tuturor beneficiarilor ca data de 17 mai 2021, reprezinta ultima zi de primire, fara penalitati, a Cererilor unice de plata in cadrul Campaniei 2021. Pana la acest moment, au fost inregistrate in baza de date APIA 710.720 cereri,…

- CAT a platit prințul Emanuel pentru uciderea ursului ArthurPreședintele Agent Green susține ca șeful Asociației de vanatoare din Odjula, județul Covasna, care a organizat partida de vanatoare, a mințit in privința ursului ucis de prințul Emanuel von und zu Liechtenstein , precum și a sumei platite de…

- Mii de romani posteaza mesaje de revolta pe pagina de Facebook a castelului Riegersburg, detinut de printul Emanuel von und zu Liechtenstein . De asemenea, romanii au intrat si pe pagina Google aferenta castelului, unde posteaza comentarii si incearca sa scada ratingul locatiei. „Shame on you! (Sa-ti…

- Directorul companiei BioNTech, Ugur Sahin, a sugerat, in aceasta saptamana, ca Europa ar putea ajunge la imunitate de turma „in iulie, cel tarziu pana in august”, dar a avertizat ca in continuare copiii vor fi incluși in categoria de risc pana nu incepe vaccinarea și pentru cei din grupele de varsta…