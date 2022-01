Stiri pe aceeasi tema

- Gioacchino Gammino, in varsta de 61 de ani, a fost gasit in orașul Galapagar, la aproximativ 40 de kilometri de Madrid, unde locuia sub numele de Manuel.Anchetatorii spun ca esențiala in prinderea fugarului a fost o fotografie Google Street View cu un barbat ce seamana cu Gammino, care il infațișa…

- Un sef al mafiei italiene, care a fugit timp de 20 de ani, a fost gasit intr-un oras spaniol dupa ce a fost depistat pe Google Street View. Nu este prima data cand internetul este de ajutor pentru procurori.

- Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman in varsta de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia, pentru uciderea cu…

- Un individ din Mangalia care voia sa fuga din tara prin vama Sculeni a fost prins de politistii de frontiera. Acesta fusese condamnat pentru furt calificat si trebuia sa ispaseasca un an de inchisoare. „La data de 2 decembrie, politistii din cadrul Biroului Urmariri Iasi au pus in aplicare un mandat…

- Flagrant al polițiștilor de la DGA, in Lugoj, județul Timiș. Oamenii legii au prins un polițist de frontiera care a primit mita pentru a scoate un barbat ilegal din țara. Individul era cercetat sub control judiciar pentru tentativa de omor, fiind condamnat la 13 ani de inchisoare. Nu a fost prima data…