Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana indeamna toate eparhiile sale din tara si din strainatate sa ii sprijine financiar pe sinistratii din Grecia. Totodata, Patriarhia anunta deschiderea mai multor conturi bancare, unde cei interesati pot contribui, sumele adunate urmand sa fie donate Arhiepiscopiei Atenei. „In semn…

- Andrei Sandu este tanarul care a demarat campania de strangere de semnaturi pentru a cere autoritatilor sa aplice legea impotriva infractorilor tigani din Targu Neamt si Vanatori-Neamt. Astazi, 18 iulie, tanarul a depus petitia cu semnaturile la Primaria si Politia Targu Neamt. ”Am venit sa depun petitia…

- Consiliul Local sector 1 a decis ca 8 gradinite sa ramana deschise si in perioada vacantei de vara. Programul "Gradinita de Vacanta" din sectorul 1 se va derula in perioada 2 iulie - 31 august, de el putand beneficia maxim 650 de prescolari. Unitatile de invatamant prescolar deschise…

- Azi-noapte, in jurul orei 1.45, polițiștii au fost sesizati ca un barbat de 29 ani, din municipiul Bucuresti, ce fusese transportat de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgente, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, in incercarea de a parasi sectia, a impins o asistenta medicala de 43 ani,…

- Italia a amenintat ca va anula un summit cu Franta, dupa ce Parisul a criticat decizia Romei de a interzice unei ambarcatiuni, ce transporta peste 600 de imigranti, sa acosteze in port, relateaza presa italiana, citata de site-ul Politico.eu.

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a raspuns marti la criticile vehemente din partea Frantei in legatura cu gestionarea de catre Italia a unui aflux de migranti, acuzand la randul sau Parisul de ipocrizie, cinism si rigiditate, informeaza Reuters. Franta a denuntat anterior refuzul…

- Un barbat in varsta in 43 de ani s-a inecat luni, in mare, in Eforie Nord, el fiind scos din apa inconstient, iar cadrele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, fara succes insa. Acesta este al doilea caz de inec de pe litoral din acest an. In urma cu doua saptamani, un militar si-a pierdut…

- Peste doua treimi dintre bucuresteni sunt nemultumiti de curatenia orasului in care locuiesc, arata datele publicate luni de Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 109 orase europene in 2015. Cei mai nemultumiti europeni de curatenia orasului lor sunt locuitorii Romei, doar 9% dintre acestia considerand…