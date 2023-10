Stiri pe aceeasi tema

- 1741 – Exploratorul danez Vitus Bering a descoperit Alaska 1779 – S-a nascut chimistul si mineralogul Jons Jakob Berzelius, unul dintre creatorii chimiei moderne; a introdus notatia elementelor chimice prin simboluri (m. 7 august 1848). 1827 – S-a nascut Josef Strauss, compozitor si dirijor austriac.…

- Fostul rugbist Alexandru Penciu, cel mai valoros fundas roman al tuturor timpurilor fiind supranumit “Alexandru cel Mare”, a murit la 90 de ani. Prin precizia sa de metronom a contribuit la victorii importante ale Ovalului autohton, anunta Federatia Romana de Rugby, potrivit news.ro.Nascut la 1 noiembrie…

- Virgil Coman a fost student al Facultatii de Istorie si Stiinte Administrative, specializarea Istorie, Universitatea "Ovidius" Constanta. A absolvit in anul 1997 Pasionat de istorie, Virgil Coman a contribuit la aducerea la lumina a unor importante documente si realizarea unor studii de specialitate.…

- Mama tinerei rrome care a nascut pe trotuar, la Urziceni a declarat ca asistenta nu s-a uitat la ea, iar dupa ce a certat-o ca a trezit-o le-a spus sa iasa afara din spital sa aștepte ambulanța.

- Constantin Sava, primarul din Urziceni, a spus luni despre femeia care a nascut pe trotuarul din fața spitalului ca „nu știe de capul ei”. De asemenea, edilul a vorbit intr-o intervenție la Antena 3 CNN despre „medicii de familie care iau bani cu lopata” și „nu inregistreaza toți oamenii și toți bolnavii…

- Mai mulți internauți au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa un spital din Urziceni, asistata de medicii de pe o ambulanța. Femeia ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului:"Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei 6.00, echipajul…

- La 29 iulie 1925 s-a nascut actrița Carmen Stanescu, iar in anul 1945 s-a nascut antrenorul de fotbal Mircea Lucescu. In aceeași zi, dar in anul 1957, și-a inceput activitatea Agenția Internaționala pentru Energie Atomica.

- Legendarul cantaret american Tony Bennett, cunoscut pentru hitul ”I Left My Heart in San Francisco”, a murit la varsta de 96 de ani, a anuntat vineri presa straina. Frank Sinatra a spus despre Bennett ca este ”cel mai bun cantaret din bransa” dupa ce a devenit faimos in anii 1950. Bennett a castigat…