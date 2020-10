Un exemplar rar de sarpe cu doua capete a fost descoperit in statul american Florida, dupa ce pisica unei familii din Palm Harbor a adus reptila in locuinta stapanilor sai, informeaza site-ul revistei People. Potrivit LiveScience.com, Kay Rogers, o rezidenta din Palm Harbor, a vazut pentru prima data acea reptila cu doua capete in urma cu o luna, dupa ce pisica familiei ei, Olive, a adus sarpele in sufrageria locuintei sale. Citata de ClickOrlando.com, Kay Rogers a declarat ca atat ea, cat si ceilalti membri ai familiei au crezut la inceput ca sarpele era ranit, inainte ca fiica ei sa descopere…