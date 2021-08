Stiri pe aceeasi tema

- Situație neobișnuita in Costinești! Un barbat a consumat bauturi alcoolice peste limita recomandata, iar mai apoi i-a venit ideea de a face o baie in apa Marii Negre. Zis și facut, insa și-a pus viața in pericol, dar, din fericire, salvamarii au reușit sa il scoata din valurile tumultuoase la timp.…

- Șeful DSU Raed Arafat a declarat joi ca in Romania situația in ceea ce privește infectarea cu varianta Delta este „controlata”, dar ca, prin mobilitate, prin ieșirile din țara, este posibil sa se inregistreze o creștere in perioada urmatoare. „Preponderența variantei Delta este in creștere…

- Un hot a incercat sa fuga cu telefonul unui salvamar din Costinesti, in timp ce acesta salva o persoana de la inec. Barbatul nu a apucat sa plece prea departe cu telefonul deoarece un subofitier din Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara, aflat in concediu de odihna pe litoral, l-a prins.…

- Un subofițer din Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timișoara, aflat in concediu de odihna pe litoral, a prins un hoț pe plaja din Costinești. „Duminica, 4 iulie, dupa ora 17, jandarmul se afla pe plaja iar, la un moment dat atenția i-a fost atrasa de strigate care semnalau prezența unui hoț.…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Se pare ca in sediul PNL din Braila, deputatul Alexandru Popa este pazit cu ardoare de grupul sau de prieteni. Deoarece deputatul s-a aratat deranjat de unele intrebari, unul dintre aceștia a luat atitudine și l-a injurat pe un ziarist. „Situatie fara precedent in politica braileana. Deranjati de intrebarile…