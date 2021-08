Stiri pe aceeasi tema

- Un rus a înotat peste 20 de kilometri din disputatele Insule Kurile pâna în Japonia pentru a cere azil politic, transmite presa de stat rusa, dupa ce în media japoneza a scris ca barbatul a fost reținut în Hokkaido, potrivit The Moscow Times. Autoritațile din administrația…

- Administrația de la Tiraspol a anunțat ca in regiunea transnistreana vor fi deschise 27 de secții de votare pentru alegerile in Duma de Stat a Federației Ruse din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodata secții de votare in regiunea separatista a Republicii Moldova, transmite Radio Europa…

- Dezbaterile experților pe marginea articolului lui Vladimir Putin ”Despre unitatea istorica a rușilor și ucrainenilor” nu trebuie interpretate drept pretenții teritoriale, a declarat secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, relateaza Rossiiskaia gazeta. ”In articolul sau,…

- Republica Moldova va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 11 iulie. Vineri, Dodon a declarat ca țarile occidentale sunt nemultumite ca Republica Moldova nu se inscrie in retorica antiruseasca tipica in regiune. ”Vedem ca Ucraina si Romania au o agenda dura antiruseasca. Doar Republica Moldova…

- Un important opozant politic si fost parlamentar, Dmitri Gudkov, a fost retinut marti de oficialii rusi responsabili cu aplicarea legii, parte a unei represiuni mai ample impotriva opozantilor Kremlinului, transmite Reuters. In perioada in care a fost deputat in camera inferioara a parlamentului, Gudkov…