Un român și-a umplut rezervorul cu benzină, în loc de motorină și martorii au chemat poliția, în Austria Luni, in Amstetten, in centrul Austriei, șoferul unui microbuz a incercat sa-și repare greșeala de a alimenta mașina cu benzina in loc de motorina și a recurs la o metoda considerata de cotidianul Kurier „incredibil de nebuna”. Romanul și-a umplut din greșeala rezervorul cu benzina in loc de motorina, la o benzinarie din zona industriala Sf. Valentin, motiv pentru care a oprit la scurt timp dupa alimentare. Pentru a-și remedia greșeala, pur și simplu a golit benzina pe marginea unei strazi adiacente. Acțiunea a fost insa observata și sesizata poliția. Oficialii l-au oprit pe poluator și au alertat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

