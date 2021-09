Stiri pe aceeasi tema

- Un eținut roman din Franța se lauda pe internet cu traiul regesc pe care il are in spatele gratiilor. George D. a devenit viral, dupa ce a postat mai multe imagini cu privilegiile pe care le are in spatele gratiilor, ba chiar ii și sfatuiește pe cei aflați pe strada sa comita infracțiuni pentru a putea…

- In Franța a inceput un nou an școlar, al doilea sub semnul crizei sanitare. Autoritațile au luat masuri pentru ca toți elevii sa revina in banci și sa se evite, pe cat posibil, cursurile online.

- Doi frați din Carolina de Nord, SUA au fost uciși de un tren in același loc in care celalalt frate al lor și-a pierdut viața cu o saptamana in urma. Polițiștii i-au gasit inconștienți pe cei doi, Ofițerii i-au gasit pe Pablo Tiquiram Us, de 29 de ani, și pe Jose Tiquiram Us, de 20 de ani, langa șinele…

- VIDEO| Ce masuri iau autoritațile in cazul inundațiilor APOCALIPTICE de la Ocoliș. Viața și sanatatea oamenilor, principala prioritate, urmate de refacerea accesului Ce masuri iau autoritațile in cazul inundațiilor APOCALIPTICE de la Ocoliș. Viața și sanatatea oamenilor, principala prioritate, urmate…

- Justitia belarusa l-a transferat din inchisoare in arest la domiciliu pe jurnalistul de opozitie Roman Protasevici, arestat in luna mai, la coborarea sa dintr-un avion de pasageri fortat sa aterizeze la Minsk. Informația a fost confirmata de un membru al familiei opozantului. Roman Protasevici se afla…

- In 2012, lucrurile au luat putin razna pentru John McAfee. Dupa ce vecinul lui din Belize a fost gasit mort, McAfee a fost retinut in Guatemala, fiind descris de politisti drept „o persoana de interes” in cazul crimei. La fel ca in multe alte situatii din viata sa, a reusit cumva sa scape, dar suspiciunile…