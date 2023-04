Stiri pe aceeasi tema

- Un proces pentru anularea unei amenzi s-a desfașurat recent pe rolul Judecatoriei Campeni. Un barbat din orașul Campeni, județul Alba, a sunat la 112 și a spus ca este sechestrat in sediul Poliției din Campeni și ca nu se simte in siguranța. In data de 8 februarie 2023, magistrații din Campeni au…

- Un pensionar care a sunat de peste 7.000 de ori la serviciile de urgența și le-a vorbit urat operatorilor a fost condamnat la inchisoare, in Anglia. Roger Jackson, de 77 de ani, a petrecut peste 400 de ore, incepand cu septembrie 2020 și pana anul trecut, in apeluri telefonice cu Poliția Sussex și Serviciul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost condamnat in Franta pentru ca, pretinzand ca este tatal lui Kylian Mbappe, a incercat sa obtina permise de sedere pentru un cuplu din Algeria, relateaza Le Parisien, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Serviciile de informatii din SUA sunt de parere ca balonul chinez care a traversat saptamana trecuta spatiul aerian american inainte de a fi doborat face parte dintr-un amplu program de supraveghere aeriana prin care Beijingul a strans date despre capacitatile militare ale mai multor tari.

- Departamentul pentru Situații de Urgența a lansat duminica, 29 ianuarie, o versiune actualizata a aplicației prin care utilizatorii pot primi diverse tipuri de alerte, dar și alte informații utile. Prima varianta a aplicație DSU a fost lansata in aprilie 2016, fiind la acea vreme singura sursa de…

- Un barbat din Satu Mare a sunat, in weekend, la 112 pentru ca a visat urat. Intrucat acuza palpitații la inima, dispecerul a fost obligat sa ii trimita un echipaj de ambulanța, care l-a transportat la spital, scrie satumareonline.ro. Potrivit STS, doar 6 din 10 apeluri la 112, in 2022, au fost urgențe…