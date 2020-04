Un român infectat cu coronavirus s-a vindecat în Tunisia. Cum a fost tratat de medici Cand a ajuns in Tunisia, din Egipt, romanul se simțea bine - nu avea febra. Simptomele au inceput sa apara, insa, dupa trei zile. "Cand au inceput simptomele, durerea de cap prima data, dupa asta durere de gat, gura seaca, fara saliva, am sunat imediat numarul de urgența de aici din Tunisia. Le-am explicat simptomele și mi-au zis ramaneți in autoizolare, vedeți daca aveți simptome mai puternice, temperatura peste 38 de grade, probleme de respirație, ne anunțați", a povestit romanul, pentru Digi24. In perioada in care a stat izolat acasa, pana a ajuns la spital, romanul a luat zilnic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

