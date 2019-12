Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ne referim la vacante de peste 5 zile, Romania conduce detasat in clasamentul preferintelor romanilor, arata primul val al studiului cantitativ „Traveler’s Persona Study”, realizat de Exact Business Solutions in noiembrie 2019.

- La finalul Targului de Turism 2019, reprezentanții rețelei de agenții de turism Dertour prezinta ce tip de vacanțe au cautat cel mai mult romanii. Peste 850 de vacanțe au fost vandute amatorilor de calatorii la standul Dertour, pe timpul celor patru zile de targ. Cele mai cautate destinații au fost…

- Un procent de 31% dintre romanii din mediul urban afirma ca isi planifica intotdeauna bugetul, in timp ce 44% dintre ei spun ca o fac de cele mai multe ori, iar plata utilitatilor si a ratelor se situeaza pe primul loc in ceea ce priveste rambursarea datoriilor, arata un studiu realizat in Romania…

- Un deputat a acuzat miercuri Guvernul, in ședința de plen, ca ar fi favorizat apariția unor oligopoluri in turism prin voucherele de vacanța.„Guvernul vrea sa intre in afaceri cu turism spunand ca avem o mare problema cu turismul. Asa este, dar problema este cauzata chiar de interventia voastra,…

- Revolut a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani. Conform acestui studiu, dintre toate tarile analizate, Romania inregistreaza,…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Grecia cu scorul de 3-1 (23-25, 26-24, 27-25, 25-21), luni, la Montpellier, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta. Tricolorii au suferit al patrulea esec consecutiv, dupa doua ore…

- „Interviul meu @ Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa este valabil si astazi ” totul incepe in #Romania „, ii spune lui Dumitrache , presedinte al Associazione Donne Romene in Italia-Adri , ” In Botosani, intr-una din cele mai inapoiati zone ale tarii , de unde femeile au inceput sa emigreze…

- Romanii cu „carte” putina lucreaza mai mult decat cei cu studii superioare. Asta este concluzia unei cercetari despre conditiile de viata ale populatiei din Romania, realizata in mai 2018 si publicata anul acesta. Raportul arata ca cu cat nivelul de studii al unei persoane este mai ridicat, cu atat…