Un român, desemnat Tânărul European al Anului 2021 Un student roman a primit oficial titlul de „Tanarul European al Anului 2021“. Intr-o ceremonie desfasurata online, Alexandru Manda (22 ani) din Constanta, fondator al Asociatiei Elevilor din Constanta, a fost desemnat cel mai valoros exponent al generatiei sale, in acest an, scrie Adevarul. Distinctia este acordata de Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa si de Forumul European de Tineret celor care au o contributie remarcabila in integrarea europeana a tinerei generatii. Nominalizat de o retea de asociatii si organizatii de tineret din Europa, Alexandru Manda (22 de ani), din Constanta, este student… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 26 aprilie 2021 – Procter & Gamble inaugureaza astazi o noua unitate de producție in Urlați, județul Prahova. Fabrica va produce capsule de detergent lichid Ariel PODS, aceasta fiind cea mai recenta inovație a companiei din categoria detergenților de rufe. Acestea vor fi exportate in mai…

- Pe 8 aprilie se aniverseaza o jumatate de secol de la prima Zi Internaționala a Romilor. Anul acesta se implinesc 50 de ani de cand sarbatorim Ziua Internaționala a Romilor. In 1971, la Londra, a avut loc primul congres internațional al romilor in care s-au stabilit simbolurile națiunii rome, o națiune…

- Raed Arafat, șeful DSU, a transmis, luni seara, ca numarul cazurilor este in creștere, iar situația paturilor de la ATI este uneori dificila. De asemenea, Raed Arafat le-a transmis protestatarilor ca trebuie sa-și probeze punctele de vedere, comentand ca „realitatea este alta din punct de vedere al…

- Constantin-Alexandru Manda, tanarul in varsta de 21 de ani, originar din Constanța și student in anul al III-lea la Facultatea de Drept a Universitații din București a caștigat premiul ”Tanarul European al Anului 2021”, potrivit unui comunicat transmis sambata de Fundația Schwarzkopf Junges Europa și…

- Emil și Marius Cristescu au pornit in anii 90 cu o mica afacere, un chioșc la parterului unui camin din complexul studențesc din orașul natal, deschis cu o investiție de 100 de marci germane. Dupa doar un an aveau deja primul milion de marci, iar din 1995, frații Cristescu intra in topul bogaților,…

- Legislatia romana si cea europeana obliga autoritatile sa masoare concentratia de radon din toate cladirile publice, mai ales gradinite, scoli, spitale. Romania este in pericol de infringement din cauza ca nu a luat masuri in acest sens. Expunerea la radon peste limita legala echivaleaza cu fumatul…

- "Am crescut in Constanța și am studiat in București. Inainte de a incepe un jurnal de 15 ani pe patru continente, am aboslivit Academia de Studii Economice, Facultatea de Business & Turism. Am locuit și lucrat in Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii, Emiratele Arabe Unite și Hong Kong."Așa…