Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata su...

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine româna în vârsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale.

- Barbatul de origine romana, dat in urmarire internationala pentru infractiuni comise in Romania, a fost arestat de autoritati in momentul cand a incercat sa intre in Argentina pe la frontiera cu Paraguayul, au comunicat sambata surse oficiale, citate de site-ul de stiri Contacto Hoy.

- Luni, 13 august 2018, in jurul orei 16:30, a fost arestat de catre poliția britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis "Ghenosu", aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania.Potrivit unor surse judiciare, acesta a fost arestat…

- Un individ suspectat ca trimitea fonduri retelei teroriste Stat Islamic a fost arestat vineri pe Aeroportul din Amsterdam, la cererea autoritatilor germane, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Un moldovean, care ar fi facut afaceri cu terenuri în Republica Moldova și ar fi perceput 540 de mii de euro de la noua ciprioți, a fost arestat de poliția spaniola. Individul era cautat de INTERPOL pentru ca și-a dus de nas clienții. Barbatul a abuzat de încrederea…

- Un violator din Spania a fost prins intr un sat din Romania.Cautat de autoritatile din Madrid, prin Interpol, spaniolul de 37 de ani a fost depistat de politistii din judetul Giurgiu.Politistii din Giurgiu au depistat, pe raza comunei Comana, judetul Giurgiu, un barbat de 37 de ani, din Spania.Infractorul…

- Un interlop roman cautat de șapte ani prin Interpol a fost prins in Italia. Marius-Nicolae Stan este originar din Focșani și avea de executat pedepse care cumuleaza 20 de ani de inchisoare, pentru fapte de...