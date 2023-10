Stiri pe aceeasi tema

- Un roman aflat in stare de ebrietate a avariat ușa unui avion care se pregatea sa zboare de la Zaragoza spre București. Cursa a fost amanata, iar pasagerii au fost evacuați. Citește și: Inca o persoana ranita in exploziile de la Crevedia a murit Inițial, zborul Wizz Air, de la Zaragoza spre București,…

- O aeronava a companiei Tailwind Airlines care zbura pe ruta Antalya-Praga si care avea la bord 112 pasageri a aterizat de urgenta, vineri dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti, dupa ce a anuntat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. ”In cursul diminetii de vineri, 8 septembrie,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, in curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, peste 100 de pacienti fiind evacuati și transferati la Spitalul Marie Curie, aflat in imediata apropiere. Incendiul, izbucnit dupa ce un transformator…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, cetațean bulgar, a fost prins de jandarmi cu o arma de calibrul 8 mm, cu glonț pe țeava, la concertul trupei Guns N’ Roses susținut, duminica, pe Arena Naționala din București. Surse judiciare au precizat ca barbatul a fost oprit de jandarmi inainte de a patrunde in…

- Un meteorit a luminat puternic cerul Romaniei marți seara și i-a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj, care inițial au crezut ca este vorba despre un avion cu probleme tehnice. Ulterior, salvamontistii si-au dat seama, pe baza informatiilor si a imaginilor, ca este vorba de un meteorit…