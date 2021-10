Stiri pe aceeasi tema

- O mașina condusa de un roman in varsta de 40 de ani s-a izbit vineri la amiaza, la Roma, de una dintre mașinile blindate ale personalului diplomatic care-l insoțește pe Joe Biden in turneul european pe care il desfașoara președintele american premergator conferinței de la Glasgow, potrivit publicației…

- In dimineața zilei de 30 Octombrie, in jurul orei 5,30, in afara localitații Berechiu (județul Arad), un autoturism in care se gaseau 5 persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul s-a soldat cu decesul unui minor de 14 ani, fiind raniți ușor…

- Coloana oficiala a președintelui american Joe Biden a fost implicata, vineri, într-un accident dupa ce a parasit Vaticanul unde liderul de la Casa Alba a avut o întrevedere cu Papa Francisc. Accidentul ar fi fost provocat de un șofer român de 40 de ani, potrivit Corriere della Sera.…

- Poliția ceha a deschis marți o ancheta pentru a afla daca principalii consilieri ai președintelui Milos Zeman au comis o infracțiune, pentru ca nu au spus nici publicului, nici altor inalți oficiali de la Praga ca șeful statului este prea bolnav pentru a-și indeplini atribuțiile, relateaza Reuters.

- Nu doar in Romania au fost proteste fața de masurile luate din cauza pandemiei. Susținatorii mișcarii Vestele galbene au ieșit in mai multe orașe din Franța pentru a manifesta fața de pașapoartelor COVID și a vaccinarii obligatorii. Și in Italia au loc incidente similare. La Paris situația a degenerat…

- Imagini dramatice in Italia. Șapte tornade au lovit Lombardia in numai o zi. Mai multe case au fost distruse de vijeliile puternice, copacii au fost smulși din radacini, iar stalpii de electricitate au fost rupți, potrivit Realitatea Plus. Langa aeroportul din Carpi, utilizat in principal pentru zboruri…

Doi barbați cu un autoturism posibil inmatriculat in Alba, cautați de polițiștii germani pentru furt: Ce ar fi sustras aceștia Oamenii legii din Germania cauta informații pentru…