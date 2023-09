Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de luni, 18 septembrie a.c., in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in Romania, trei cetațeni romani – unul din Constanța și doi din Maramureș – calatorind intr-un autocar inmatriculat…

- Un barbat din Constanta este cercetat pentru furt dupa ce a fost prins in vama Petea cu uneltele pe care le-a folosit in constructii la fostul loc de munca din Franta, el declarand sa doreste sa isi deschida o afacere in Romania, informeaza, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF).

- Un barbat din Republica Moldova este cercetat penal pentru uz de fals dupa ce a fost prins in vama Petea la volanul unui autoturism si s-a constatat ca avea un permis de conducere fals cumparat cu 600 de euro, informeaza, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei,…

- In data de 10 septembrie, in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de intrare in Romania un cetațean din R. Moldova. Barbatul, in varsta de 27 de ani, conducea un autoturism marca Renault Megane, inmatriculat…

- Polițiștii de frontiera satmareni au reținut un cetațean roman care a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- O tanara, in varsta de 16 ani, a fost gasita ascunsa intr-o autoutilitara condusa de prietenul sau, in timp ce incerca sa iasa din tara prin Vama Petea, informeaza, luni, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Vineri, 30 iunie, in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 38 de ani, din județul Bistrița Nasaud. Acesta conducea un ansamblu rutier inmatriculat in Romania…

- Marți, 20 iunie, in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 32 de ani, din județul Maramureș. Acesta conducea un ansamblu rutier inmatriculat in Romania și transporta…