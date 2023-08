Stiri pe aceeasi tema

- Un defibrilator gratuit amplasat in centrul Brașovului in luna decembrie a fost furat. Inițiatorul proiectului prin care au fost donate defibrilatoare orașului, dr. Alexandru Covaciu: „Ma simt dezamagit și scarbit”.

