Stiri pe aceeasi tema

- Violentele din Afganistan au atins un nivel record in ultimul trimestru din 2019, indica un raport oficial american publicat vineri, luptele continuand in ciuda unui calm relativ la Kabul, scrie AFP. De peste doua luni, capitala si celelalte mari orase din tara nu au fost vizate de atentate majore si…

- Pizza, hamburgerii si cartofii prajiti vor ajunge din nou in meniurile cantinelor din colegiile americane, la ordinul presedintelui american. Donald Trump a anulat standardele nutritionale impuse de fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, informeaza sambata EFE, citata de Agerpres.

- Pizza, hamburgerii si cartofii prajiti vor fi incluse din nou in meniurile cantinelor din colegiile americane, la ordinul presedintelui american Donald Trump, care a anulat standardele nutritionale impuse de fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, informeaza sambata EFE, potrivit Agerpres. Mai…

- Cel putin 23 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in ultimele 24 de ore in cursul a trei atacuri distincte ale talibanilor in provincii din nordul Afganistanului, informeaza France Presse, citand surse din domeniul securitatii de la Kabul.

- Cel putin 23 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in ultimele 24 de ore in cursul a trei atacuri distincte ale talibanilor in provincii din nordul Afganistanului, informeaza France Presse, citand surse din domeniul securitatii de la Kabul.

- Un cutremur de 6,1 grade s-a produs vineri dupa-amiaza in Afganistan si Pakistan, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul PSD Epicentrul seismului a fost la 50 de kilometri…

- Cel mai înalt ofițer din armata SUA a declarat miercuri ca șansele unui rezultat de succes, în urma negocierilor de pace legate de încheierea razboiului de 18 din Afghanistan, sunt mai mari ca niciodata, scrie Reuters. Mai devreme luna aceasta, talibanii ua eliberat profesori…

- Cea mai mare economie a Europei a evitat recesiunea, dar economia se redreseaza greu. Industria continua sa scada Increderea investitorilor germani a crescut in noiembrie, iar cea mai mare economie europeana este in grafic pentru a inregistra un avans de 0,2% in trimestrul patru din 2019. Potrivit…