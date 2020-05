Stiri pe aceeasi tema

- Un robot creat de start-up-ul Future WorkForce, partener Gold al UiPath, proceseaza in fiecare ora 240 de cereri de amanare a platii ratelor pentru credite bancare, informeaza compania intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. "O astfel de cerere este procesata in cateva secunde, in timp…

- ​Omul de afaceri Marius Ghenea, partener în fondul de investiții 3TS Capital, se arata mai degraba sceptic fața de facilitatea guvernamentala care va permite persoanelor fizice și firmelor sa-și amâne ratele la banci pâna la 9 luni, ca urmare a situației coronavirus COVID-19, și îi…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca in ședința de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanța de urgența care va permite companiilor și persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a plații ratelor la banci. Aceasta, dupa ce BNR…

- BCR poate acorda clientilor, in functie de situatia individuala, o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit, o reducere a ratei pe o perioada limitata de timp sau extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a declarat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, citat de Digi24. Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate,…

- Clienții bancilor ar putea scapa de povara ratelor pentru urmatoarele luni. De altfel, reprezentantii unor instituții bancare si-au anuntat deja clientii care detin carduri de credit ca extind perioada de...