- ”Ursoaica de 38 de ani și cei doi pui in varsta de un an și jumatate de la Zoo Radauți au ajuns ACASA! In urma cu cateva momente au facut cunoștința cu padurea de stejar AMP Libearty! ”, se arata in mesajul postat pe Facebook.”Deși are peste 38 de ani, a fost pana acum doar un numar de inventar!!!!…

- Gradina zoologica din Piatra Neamț va fi inchisa in august, dupa 117 ani de funcționare. Imaginile cu ursoaica Ina, care a fost eliberata din cușca de la zoo, dupa 20 de ani și continua sa se invarta in cerc in padure au cutremurat intreaga țara, iar asta a determinat autoritațile locale sa faca o consultare…

- Din acest motiv, autoritatile locale din Neamt au decis sa elibereze din custi, prin votul lor, toate vietatile, informeaza ziare.com .Aproape 200 de animale din gradina zoologica vor fi preluate de ONG-uri pentru protectia animalelor si vor incepe o viata mai buna, din august.In februarie, primarul…

- Un pui de urs de aproape o luna, dus la gradina zoologica din Gaziantep, Turcia, dupa ce a fost salvat din miinile celor care l-au transportat ilegal in țara, și-a gasit repede partener de joaca. Ursulețul numit Boncuk a fost adoptat de un cimpanzeu afectuos, care se numește Can. Noii prieteni au fost…

- O testoasa de la o gradina zoologica din Germania, care sufera de probleme articulare la umar, urmeaza un program zilnic de fizioterapie realizat cu ajutorul unui carucior, informeaza DPA. Helmuth, o testoasa care cantareste peste 100 de kilograme, este asezata pe un carucior - o placa prevazuta cu…

- Noua maimute mari de la gradina zoologica din San Diego, California, sunt primele primate neumane care au fost inoculate cu un vaccin experimental anti-COVID-19, au declarat joi oficialii institutiei, relateaza dpa. Patru urangutani si cinci bonobo au fost vaccinati pana acum, gradina zoologica intentionand…

- Noua maimuțe mari de la gradina zoologica din San Diego, California, sunt primele animale vaccinate cu un ser experimental anti-Covid-19, asta dupa ce in luna ianuarie opt gorile au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus dupa ce ar fi intrat in contact cu un ingrijitor infectat, au declarat joi…

- O angajata a gradinii zoologice din orasul Osnabrueck, in nord-vestul Germaniei, a fost atacat de un leu, au anuntat duminica fortele de ordine, potrivit DPA. Femeia de 25 de ani a fost transportata la spital ca masura de precautie, potrivit unui comunicat al politiei. Cu toate acestea, un…