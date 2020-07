Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Romania, Chemal Taner, a murit rapus de noul coronavirus. Acesta avea printre clienți mai multe vedete, printre care și Andreea Esca și soțul acesteia, Alexandre Eram.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 94: 10 fatalai disperați…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a scazut in ultimele zile, in Romania. Chiar și așa, țara noastra are peste 17.000 de cazuri de COVID-19, dar dintre acestea, peste 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.

- Alte patru decese au fost anunțate, in aceasta dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) in Romania, ceea ce ridica bilanțul la 868 de cazuri. Intre ultimele victime este și un șofer de tir, in varsta de 62 de ani, din Bulgaria, care a murit la spitalul din Arad. Deces 865 – Femeie, 88 ani,…

- Potrivit primelor informații, este vorba de un medic în vârsta de 70 ani care lucra în colaborare la secția de medicina interna la Spitalul Municipal Brad. Medicul era internat de mai mult timp la Terapie Intensiva, la un spital din Cluj. El este al treilea medic din…

- Inca un medic din Romania a murit din cauza coronavirusului. Potrivit primelor informații, este vorba de un medic in varsta de 70 ani care lucra in colaborare la secția de medicina interna la Spitalul Municipal Brad.

- Un doctor din județul Hunedoara a murit din cauza coronavirusului, anunța primarul din Brad, Florin Cazacu. Este vorba despre al treilea medic din Romania care pierde lupta cu virusul. „O veste trista pentru co...

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca numarul deceselor inregistrate in urma infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 628 in Romania. Printre ultimele decese inregistrate se numara și cel al unei femei de 71 de ani din județul Argeș. „Se prezinta in UPU a Spitalului Municipal Campulung in data…

- De ultima ora! Noi decese in Romania din cauza coronavirusului. Bilantul mortilor a ajuns la 601. Vezi din ce zone sunt victimele Inca 22 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 601, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica. Inca 22 de oameni…