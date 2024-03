Un rechin foarte rar a fost vîndut la un preț extrem de mic pe piața din Zanzibar In apele din Zanzibar a fost capturat și apoi vindut pentru 17 dolari un rechin pelagic rar (Megachasma pelagios) Se pare ca o barca de pescuit a atins intimplator rechinul cu cirligul, iar corpul acestuia a fost apoi aruncat pe o plaja de pe insula Pemba, unde a fost ridicat de localnici care au decis sa il vinda. Aceasta este abia a șasea apariție inregistrata a unui rechin cu gura mare i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Statelor Unite este „nesustenabila” pe termen lung si „este timpul” sa remediem acest lucru, a afirmat duminica presedintele bancii centrale americane (Fed), Jerome Powell, intr-un lung interviu la postul CBS, noteaza AFP. „Pe termen lung, Statele Unite se afla pe o cale fiscala nesustenabila.…

- Piața de medicamente a crescut in 2023 cu 16%, la o valoare totala de 29,96 miliarde lei (6,1 mld.euro), raportat la prețul de distribuție, in conditiile in care volumul de medicamente eliberate catre pacienții din Romania s-a majorat cu 2,4%, la un total

- Piata mondiala a transferurilor a stabilit recorduri de cheltuieli in 2023, cu 9,63 miliarde de dolari (aproximativ 8,89 miliarde de euro), cu 2 miliarde de dolari mai mult decat precedentul record stabilit in 2019, potrivit cifrelor publicate, marti, de FIFA, potrivit news.ro.Aceasta suma reprezinta,…

- Patru cazuri de malarie severa au fost inregistrate in Romania, la romani care au calatorit recent in Zanzibar. Unul dintre ei se afla in stare grava, internat la terapie intensiva, a anunțat managerul Spitalului Victor Babeș, informeaza digi24.ro .

- Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai partidului sau social-democrati (SPD), ca aceasta este o problema cheie pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca in Europa. Piata unica este mult prea fragmentata, mai ales cand vine vorba de probleme financiare,…

- Schema de plafonare a facturilor la gaze și electricitate a costat statul roman pana acum circa 23,5 miliarde de lei, iar, pentru acest an, vor mai fi scoase din bugetul de stat alte 3 miliarde de lei, a afirmat vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, Gabriel Andronache. El…

- Un nou lanț de magazine vrea sa intre pe piața din Romania și Bulgaria. Chiar daca in Europa de Est nu este atat de cunoscut, in alte țari precum Spania ori Turcia, este mult mai popular, iar de curand și-a deschis magazine și in Polonia.

- Romania devine o piața tot mai atractiva pentru marile lanțuri de magazine, in ultimii ani tot mai mulți retaileri alegand sa investeasca in țara noastra. In curand, pe piața din Romania va intra lanțul de magazine Mr. DIY, specializat in articole pentru casa, cosmetice sau accesorii pentru calculatoare…