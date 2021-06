Raportorul special al ONU asupra situatiei drepturilor omului in Iran, Javaid Rehman, a cerut o ancheta independenta cu privire la alegatiile referitoare la executarea a mii de prizonieri politici in 1988 de catre stat si la rolul jucat in acest episod sumbru de catre presedintele ales Ebrahim Raisi, pe atunci procuror adjunct la Teheran, a relatat marti Reuters.



Javaid Rehman, intr-un interviu acordat luni Reuters, a declarat ca de-a lungul anilor biroul sau a adunat marturii si probe in acest sens si este pregatit sa le prezinte daca Consiliul Natiunilor Unite pentru drepturile…