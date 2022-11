Un raport independent dezvăluie amploarea rasismului și a hărțuirii din cadrul Brigăzii de pompieri din Londra O serie de acte de rasism, misoginie si hartuire au fost comise de membri ai Brigazii de pompieri din Londra, iar comandantul unitații le-a recunoscut vineri, spunand ca aceste comportamente vor fi tratate de acum inainte „cu o toleranta zero”, arata un raport independent citat de AFP, scrie Agerpres . Brigada pompierilor din Londra (LFB) a comandat anul trecut o ancheta independenta dupa sinuciderea unui pompier de 21 de ani, care declarase ca a fost hartuit de colegii lui de serviciu din cauza originilor lui caraibiene. Ancheta, care are la baza peste 2.000 de marturii ale unor fosti si actuali… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

