Stiri pe aceeasi tema

- La televiziunea rusa de stat, Rossia 1, se discuta foarte natural si chiar pe un ton relaxat despre un potential atac nuclear asupra Statelor Unite, in contextul in care, miercuri, Rusia a lansat cu succes, in cadrul unui test, racheta balistica intercontinentala „Satan 2". O singura racheta de acest…

- ​NASA va efectua de vineri pana duminica primele teste statice cu uriașa racheta SLS și cu modulul Orion. Practic vor fi umplute rezervoarele cu combustibil și se va face o numaratoare in genul celei dinaintea lansarii, dar NU va fi și o lansare.

- Expertii militari sud-coreeni au declarat ca recentele imagini publicate de Coreea de Nord, de la testarea „Colosului lui Kim”, cea mai mare racheta balistica a regimului de la Phenian, sunt false. In realitate, nord-coreenii au lansat o racheta balistica intercontinentala mai veche, in timp ce lansarea…

- Coreea de Nord a lansat, joi, o posibila racheta balistica intercontinentala in apele de pe coasta de vest a Japoniei, a declarat viceministrul japonez al apararii, potrivit CNN. Daca informația se confirma, aceasta ar fi racheta cu cea mai mare raza de acțiune lansata de nord-coreeni, din 2017 pana…

- Noua racheta gigantica fabricata de NASA este considerata un simbol. Un simbol care este insa insotit de o factura de 4,1 miliarde de dolari per lansare pentru primele patru misiuni din programul Artemis de explorare a Lunii, dupa cum a subliniat inspectorul general al agentiei spatiale americane, Paul…

- ​Racheta SLS a NASA, de 100 de metri inalțime, ajunge foarte curand la o rampa de lansare din Kennedy Space Center, Florida, pentru primele teste statice. Programul are mulți ani de intarziere și este criticat pentru costurile uriașe, estimarile fiind ca bugetul necesar pentru cinci ani din programul…

- Coreea de Nord a lansat miercuri un „proiectil necunoscut” care a parut sa esueze imediat dupa lansare, a spus armata sud-coreeana, in contextul in care exista informatii potrivit carora Nordul (tara cu armament nuclear) incearca sa testeze cea mai mare racheta a sa de pana acum, transmite Reuters.

- Coreea de Nord a lansat, miercuri, un „proiectil necunoscut” care a parut sa esueze imediat dupa lansare, a anunțat armata sud-coreeana. Lansarea are loc dupa ce Statele Unite si Coreea de Sud au avertizat ca nord-coreenii s-ar putea pregati sa testeze o racheta balistica intercontinentala (ICBM), relateaza…