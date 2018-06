Un puzzle si o blonda O blonda isi suna iubitul si-i spune: -Te rog, vino si ajuta-ma! Am un puzzle nenorocit si nu stiu de unde sa incep. Tipul intreaba: – Si ce-ar trebui sa iasa? Blonda: – Dupa poza de pe cutie, un tigru. Tipul se hotaraste si pleaca spre iubita lui. Blonda ii arata masa unde stateau toate piesele. El se uita la piese, se uita la cutie si zice: – In primul rand, orice ai face, nu ai cum sa asamblezi piesele astea sa arate ca si tigrul de pe cutie. Apoi ii ia mainile si-i spune: – In al doilea rand, vreau sa ne relaxam. Sa bem o cana de ceai, si apoi… ne apucam sa punem inapoi cerealele in cutie. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

