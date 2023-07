Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Braila a jefuit un magazin, apoi a jucat și a pierdut banii la pacanele. Acesta a furat mai multi bani dintr-un magazin de cartier. Vanzatoarea a reclamat jaful unor jandarmi care treceau in zona, care mai apoi l-au identificat pe barbat, conform Observator. Incidentul s-a petrecut duminica…

- A ieșit in strada inarmat cu tupeu și determinare. Vorbim despre un tanar de 30 de ani, care in ziua amiaza mare ar fi furat portofelul unei femei din ghiozdan. Și-ar fi insușit banii și cardurile, iar actele le-ar fi restituit victimei.

- Joi, 4 mai 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, au depistat, in flagrant delict, un barbat de 43 de ani, din municipiul Aiud, imediat dupa ce ar fi sustras o suma de bani de la un tanar de 30…

- Metoda ”Imbrațișarea”, la Aiud: Barbat prins in flagrant dupa ce i-ar fi furat banii unui tanar pe care l-a luat in brațe Flagrant la Aiud: barbat prins de polițiști imediat dupa ce a furat o suma de bani de la un tanar prin metoda ”imbrațișarea”. Incidentul s-a produs in data de 4 mai 2023, in jurul…

- Miercuri, 3 mai, la spitalul orașenesc Sf. Dimitrie din Targu Neamț a fost inaugurat noul Centru Imagistic Molecular (aparat RMN). Fiind o premiera pentru spitalul Targu Neamț, la eveniment au participat reprezentanții noului centru imagistic molecular (administrator Corneliu Nenișcu, medicul primar…

- Cei doi angajați de la Rutiera sunt acuzati ca ar fi primit mita de la 23 de conducatori auto care ar fi incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice. procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru…

- Nu puține au fost cazurile cand am auzit de furturile inteligente din conturile bancare prin diferite metote dezvoltate de hackeri. Dar nu este vorba doar de spargerea conturilor bancare, ci inclusiv de carduri și furtul direct din bancomate, iar inventivitatea hoților se pare ca nu cunoaște limite.…

- Banii se duc rapid din buzunar, iar finanțiștii vin cu o serie de sfaturi utile. Este necesar sa avem bani in casa, cum se spune, pentru zile negre. Ideal ar fi sa avem la saltea intre trei și sase salarii. Putem adopta si o alta metoda, respectiv metoda 20-50-30. 20% din salariul lunar trebuie sa se…