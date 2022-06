Stiri pe aceeasi tema

- MIEL NOROCOS… Un miel a fost salvat de la o moarte cumplita,, chiar in ziua Inalțarii Domnului! Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala echipata cu module pentru descarcerare/deblocare, precum și un echipaj specializat, pentru salvarea unui miel cazut intr-o țeava de gaz dezafectata…

- Un pui de caine a fost salvat, miercuri, de pompieri din subsolul unui bloc din Barlad. Animalul risca sa se inece in ape reziduale, fiind vazut de un locatar. "Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala si un echipaj specializat pentru salvarea unui pui de caine din subsolul unui…

- O patrula de siguranta publica a gasit animalul intr-un cartier din Targu Ocna, Bacau. Puiul de caprioara nu se putea deplasa si a fost chemat un medic veterinar pentru a-i acorda ingrijiri medicale.

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, luni seara, in localitatea Seușa, pentru salvarea unui animal. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat faptul ca este vorba despre un caine cazut intr-o fanta de aproximatic 10 metri adancime. Animalul…

- FOTO| Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat…

- Din cauza temperaturilor extrem de scazute, apa lacului Halceni, Șipote (județul Iași) a inghețat, iar cateva lebede au ramas captive in gheața. Scafandrii de la Detașamentul 2 de Pompieri Iasi au intervenit pentru a elibera pasarile. SURSA: Ziarul de Iași

- Din cauza temperaturilor extrem de scazute de noaptea trecuta, apa lacului Halceni, Sipote a inghetat, iar cateva lebede au ramas captive in capcana inghetata. Azi dimineasa, scafandrii de la Detasamentul 2 de Pompieri Iasi au intervenit pentru a eliba pasarile.

- Pompierii aradeni au reușit sa salveze in aceasta seara un caine blocat intr-un gard. Ei au intervenit in urma unui apel la numarul unic de urgența 112. „In urma unui apel primit la numarul unic de urgența 112, Detașamentul de pompieri Arad a intervenit in acesta seara, in jurul orei 19:30, pentru a…