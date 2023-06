Un proprietar a cerut chiriașilor să plătească o taxă de curățenie pe lună. În ce oraș din România A aparut o noua ”moda” pe piața imobiliara din Cluj-Napoca. Recent, un barbat a anunțat ca vrea sa inchirieze o locuința in Cluj-Napoca, moment in care a fost inștiințat de proprietar ca va trebui sa plateasca o taxa suplimentara pentru curațenie, in fiecare luna de 200 de lei. ”Chirie in Cluj cu serviciu de curațenie lunar obligatoriu. Ați fost sau ați mai auzit de așa ceva? Era sa merg la o vizionare, cand domnul de la imobiliare mi-a zis ca exista o taxa de 200 de lei pe luna pentru ca cineva sa faca curat in apartament”, a relatat barbatul pe o rețea de socializare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Nu doar prețurile chiriilor din Cluj-Napoca sunt aberante, ci și unele obligații pe care unii proprietari le impun chiriașilor. Spre exemplu, un proprietar le cere chiriașilor sa nu consume bauturi alcoolice, sa fie ordonați și sa plateasca pentru invitații care stau peste noapte.