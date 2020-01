Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem bazat pe inteligenta artificiala, dezvoltat de Google Health, s-a dovedit mai eficient în depistarea cancerului de sân, pe baza mamografiilor, decât specialistii în radiologie, au anunțat cercetatorii din Marea Britanie si SUA, potrivit The Guardian.Software-ul…

- Gigantul Adobe, cunoscut mai ales pentru „Photoshop”, programul de editare al imaginilor, a prezentat softuri experimentale care arata daca o imagine a fost modificata sau „fotoșopata”- cum este cunoscuta editarea pe calculator in limbajul popular. Programele prezentate in premiera de Adobe, in urma…

- Conf. univ. dr. Vasile-Aurel Caus, presedintele organizatiei Mensa Romania, a declarat marti, pentru Agerpres, ca multi romani cu un coeficient inalt de inteligenta aleg sa plece din tara. Organizatia Mensa fost creata in 1946 in Oxford, Marea Britanie. Aceasta are scopul de a gasi si pune in legatura…

- Primaria Municipiului Deva și Badminton Club Deva va invita, in perioada 25-27 octombrie 2019, la Sala Sporturilor din Deva, la ”Cupa de toamna la badminton – Deva 2019”. Evenimentul debuteaza vineri, 25 octombrie 2019, la ora 14:00 și reunește 132 de participanți – jucatori amatori și veterani…

- Landul Renania de Nord-Westfalia situat in vestul Germaniei intentioneaza sa utilizeze inteligenta artificiala pentru prevenirea sinuciderilor in penitenciare sale, a anuntat marti la Dusseldorf ministrul de justitie al landului, Peter Biesenbach, citat de DPA potrivit Agerpres Un proiect de cercetare…

- Programul concertului simfonic din aceasta saptamana al Filarmonicii cuprinde doua compozitii apartinand generatiei romantice de compozitori. In deschidere, se va putea asculta Concertul nr. 2 pentru pian și orchestra in Si bemol major, op. 83, de Johannes Brahms. Concertul a fost compus intre 1878-1881.…