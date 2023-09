Un profesor paralizat după un AVC suferit în timpul grevei, poate merge din nou In timpul grevei profesorilor din primavara acestui an, un profesor din Braila a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a paralizat. Accidentul s-a produs in stația de tramvai din apropierea școlii unde venise sa vada daca se reiau cursurile. ”Am suferit un accident vascular cerebral, in timpul grevei. Eu sunt profesor, in Braila. In primavara, cand era greva profesorilor, am fost la școala, sa vad daca se reiau cursurile, și cand am ajuns in stația de tramvai, am simțit un fior pe partea dreapta. Am ajuns la Urgențe și au constatat ca am facut AVC. Am stat internat in Braila, pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

