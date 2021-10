Un profesor de engleză din Călărași și-ar fi abuzat elevii în timpul meditațiilor. Bărbatul a fost arestat preventiv Un barbat in varsta de 51 de ani, profesor de meditații la limba engleza, a fost arestat preventiv. In ciuda faptului ca studiile sale nu sunt superioare, el a reușit sa iși creeze o imagine de bun mediator la engleza. Reprezentanții DIICOT au aflat ca acesta i-ar fi umilit pe elevi producand materiale cu tenta pornografica. Anchetatorii au descoperit mai multe imagini cu fetițe in diferite ipostaze jenante. Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca mulți ani de inchisoare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

