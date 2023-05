Bibiana Stanciulov, cea care a readus la viața Magiunul de Topoloveni, il anunța pe șeful ANPC, Horia Constantinescu. ca nu are de gand sa scoata de pe etichetele produselor mențiunea “fara adaos de zahar”, așa cum a cerut acesta. Antreprenoarea il acuza pe Constantinescu ca de fapt nu vrea sa fie informați corect consumatorii. “Astazi, in zi de mare sarbatoare, domnulul Horia Constantinescu prin agenții ANPC au transmis catre un retailer ca in 30 de zile sa eliminam de pe eticheta Magiun din prune Topoloveni, mențiune “fara adaos de zahar”, parte a definiției standardizate . NU O VOM FACE!!!!…