- Bilantul inundatiilor devastatoare care au lovit regiunea Tesalia, din centrul Greciei, a crescut duminica, ajungind la 14 morti, au anuntat pompierii, relateaza AFP. Cadavrul unui barbat de 65 de ani si cel al mamei sale in virsta de 88 de ani au fost gasite in apropierea orasului Karditsa, unde operatiunile…

- O femeie si patru copii, inclusiv un bebelus de unsprezece luni, au murit luni in doua naufragii separate in Marea Egee in Grecia, in timp ce 54 de persoane au supravietuit dupa ce au fost salvate de garda de coasta, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului elen, Pavlos Marinakis, informeaza AFP…

- Ancheta exploziilor de la Crevedia va fi coordonata de Marius Iacob, procuror celebru in special pentru instrumentarea cazului Elodia, potrivit digi24.Marius Iacob a mai instrumentat in trecut cazul Elodia și incendiile de la Maternitatea Giulești și Piatra Neamț și a fost adjuctul Laurei Codrușa…

- 18 cadavre au fost gasite intr-o padure care a ars in timpul uriașelor incendii de vegetație, potrivit BBC. In zona se afla și pompierii romani detașați in Grecia.18 cadavre au fost gasite intr-o zona impadurita din nordul Greciei, afectata de incendiile de vegetație in ultimele patru zile, au anunțat…

- Un depozit de munitii de la o baza aeriana greceasca a explodat joi in urma incendiului de padure din zona orasului Volos, in zona central-estica a Greciei, astfel ca au fost dispuse evacuari la Nea Anghialos, o localitate apropiata de acel oras, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al pompierilor.…

- Atena ar fi ignorat o oferta a Agentiei europene pentru politia de frontiera si garda de coasta (Frontex) de asistenta aeriana inainte de scufundarea ambarcatiunii cu migranti, soldata cu cel putin 82 de morti si sute de disparuti in largul Greciei, spun surse citate de AFP.