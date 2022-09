Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO Tesla si SpaceX, a vandut actiuni Tesla de aproape sapte miliarde de dolari pentru a se asigura in cazul in care pierde procesul cu Twitter si va fi obligat sa cumpere reteaua sociala.

- ​Elon Musk a vandut in ultimele zile acțiuni Tesla in valoare totala de 7 miliarde dolari și a ramas cu o participație de 15% la producatorul de mașini electrice. Musk a vandut in mai multe randuri acțiuni la tesla in ultimul an și nu este clar ce se va intampla cu planul de a prelua Twitter.

- Elon Musk, șeful Tesla, a vandut inca 7,92 milioane de acțiuni ale producatorului de automobile electrice, in valoare de aproximativ 6,88 miliarde de dolari. Vanzarile au avut loc dupa adunarea anuala a acționarilor firmei de saptamana trecuta, arata documentele citate de BBC. Musk spune ca are nevoie…

- La inceputul lunii iulie, Elon Musk a pus capat planului de a cumpara Twitter. O luna mai tarziu, presedintele Tesla si Space X a revenit asupra lui. Good summary of the problem. If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should…

- Aceasta plangere confidentiala nu este inca disponibila publicului. In ceea ce promite a fi o escaladare a bataliilor legale, seful Tesla si-a depus contra-actiunea la scurt timp dupa ce judecatorul care supravegheaza procesul Twitter a decis data de 17 octombrie pentru inceperea procesului. Una dintre…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- Elon Musk, patronul Tesla si SpaceX, a informat vineri Twitter ca reziliaza acordul incheiat cu consiliul de administratie pentru achizitionarea retelei sociale din cauza informatiilor "false si inselatoare" despre companie, noteaza AFP.

- Elon Musk a fost dat in judecata pentru 258 de miliarde de dolari de catre un investitor in dogecoin, care l-a acuzat ca a condus o schema piramidala pentru a susține criptomoneda, scrie Reuters. Intr-o plangere depusa la un tribunal federal din Manhattan, reclamantul Keith Johnson i-a acuzat pe…