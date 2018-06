Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului german Lauingen din landul Bavaria s-a prabusit in timpul unei sedinte a consiliului municipal si a murit la scurt timp dupa aceea, a anuntat miercuri un oficial local, relateaza dpa.

- Wolfgang Schenk, un politician in varsta de 59 de ani, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), s-a prabusit dupa 20 de minute de la inceperea sedintei marti seara, a afirmat sursa citata, precizand ca un echipaj de prim ajutor chemat la fata locului a constatat decesul. Motivul decesului nu se cunoaste…

- Fostul membru al Partidului Social Democrat, Victor Stan a murit. ANuntul a fost facut pe Facebook de fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea."A murit Victor Stan. Un camarad. Un luptator. A luptat si cu cancerul. Lupta asta a pierdut o astazi. Barbate o sa imi lipsesti. Incearca sa te odihnesti.…

- O studenta a murit in Constanta, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui examen. Nu se stie daca stresul sesiunii sau o problema de sanatate nedescoperita la timp i-a adus sfarsitul la doar 24 de ani.

- Comisia de ancheta ''a stabilit ca exista o puternica suspiciune ca anumiti membri actuali si fosti ai APCE s-au implicat in activitati de corupere in favoarea Azerbaidjanului'', in scandalul cunoscut sub numele de ''Caviargate'', se arata in comunicat. Mai multi actuali si fosti membri ai…

- „Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati și-a inceput activitatea in primavara anului 2016 dar, din cauza mecanismelor greoaie ale administrației, primul președinte al Consiliului, doamna Georgiana Pascu, a demisionat dupa numai 3 luni, acuzand…