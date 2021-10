Primarul comunei Pausesti, judeșul Valcea, a anuntat ca va propune Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta inchiderea scolilor si gradinitelor din localitate pe motiv ca nu mai are fonduri pentru asigurarea functionarii acestora in conditii de siguranta. Catalin Avan a scris pe Facebook ca nu mai are bani nici pentru indemnizatiile insotitorilor si asistentilor personali […] The post Un primar inchide școlile și gradinițele pentru ca nu mai are bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .