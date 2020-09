In comuna Movilița, județul Vrancea, 480 de voturi a inregistrat primarul, in timp ce al doilea clasat a obținut 479 de de voturi. Primarul in funcție, candidat pentru un mandat nou din partea PNL, Corneliu Cristian, a caștigat alegerile cu un singur vot diferența fața de urmatorul clasat in urma centralizarii rezultatelor scrutinului de duminica. El a obținut 480 de voturi, in timp ce independentul Costel Seciu a adunat 479 de voturi. In procente, caștigatorul a primit un nou mandat de primar cu 35,44 la suta din numarul de voturi valabil exprimate. Urmatorii doi candidați inscriși in…