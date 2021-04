Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, primarul comunei Manaștiur, a ramas fara post ca urmare a unor incompatibilitați. Prefectul județului Timiș, domnul Zoltan Nemeth, a semnat Ordinul nr. 129 din 6 aprilie 2021, prin care se constata incetarea inainte de termen a mandatului primarului comunei Manaștiur, domnul Curuți…

- Aproape 25.000 de suine vor fi sacrificate la o ferma din Gataia Noua dupa ce Laboratorul National de Referinta pentru Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat oficial un focar de pesta porcina africana (PPA), potrivit Agerpres. In urma examinarii unor probe prelevate de la porci domestici,…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, recunoaște ca nu a facut nimic pentru a stopa criza migranților. Nemeth are in subordinea saComitetul Județean pentru Managementul Frontierei, insa acesta nu a fost convocat deloc de cand Nemeth e in funcție. Mai mult, acesta incearca sa paseze responsabilitatea…

- Soarta actualului subprefect de Timiș, Mircea Bacala, cel care conduce singur, de fapt, in acest moment instituția, nu e lamurita in opinia celui care va deveni noul prefect, Zoltan Nemeth, de la USR. Inițial propus de PNL pentru un nou mandat de subprefect, zvonurile il dadeau pe Bacala transferat…

- Intrunit in aceasta seara, Biroul Judetean al USR Timis a selectat trei propuneri pentru functia de prefect de Timis. Este vorba de Dan Resitnec, Zoltan Nemeth si Viviana Tecu. Din cele trei nume va fi desemnat viitorul prefect de Timis, decizia urmand sa fie luata de Biroul National al USR. Intrunit…

- Intinse mult in noapte, negocierile pentru impartirea functiilor de prefecti din tara a avut, in sfarsit o finalitate, cel putin pentru judetul Timis. Astfel, viitorul prefect al judetului va fi propus de USR PLUS. Functia de prefect de Timis era revendicata initial de PNL si USR PLUS, iar pe ultima…