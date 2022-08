Primarul comunei Calarasi, situata in apropiere de Dunare intre Bechet si Dabuleni, din sudul judetul Dolj, Sorin Sandu, i-a anunțat pe localnicii care au animale ca in situatia in care au probleme majore in alimentarea cu apa, le va trimite apa cu cisterna ca sa-i ajute sa depașeasca situația. In zona, gradul de seceta este unul fara precedent, iar din cauza acestui fenomen prelungit cultura de porumb a fost afectata aproape in totalitate, iar fantanile si canalele de apa au secat, fiind redusa si panza freatica. „Daca au unde sa depoziteze temporar apa, ii putem ajuta cu aducerea unor cantitati…