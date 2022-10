Un primar CONDAMNAT a revenit în funcție. Iată care este rețeta succesului La aproape un an dupa condamnare, Dumitru Mitroiu, primarul comunei Cislau a revenit in funcție. Edilul a contestat decizia de inlaturare din funcție, chiar daca a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru abuz in serviciu. La aproape un an dupa primirea condamnarii cu suspendare, Dumitru Mitroiu a revenit pe scaunul de primar al comunei Cislau, din județul Buzau. Sursa foto: arhiva personala Inițial primarul a fost achitat in data de 11.12.2020, in dosarul nr. 3072/277/2017, insa dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Patarlagele a facut apel, procesul a mers mai departe la Curtea de Apel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

