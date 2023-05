Un potir otrăvit îl aşteaptă pe câştigătorul alegerilor din Turcia: Economia In primul deceniu al guvernarii sale de 20 de ani, Recep Tayyip Erdogan a condus un boom economic – ce se datoreaza in parte producatorilor si exportatorilor din regiunile conservatoare din Anatolia, care au sprijinit Partidul AK aflat la guvernare – transformand Turcia in una dintre pietele emergente de urmarit. Cresterea robusta – cu o medie anuala de peste 7% intre 2002 si 2007 – a fost candva cel mai mare motiv de lauda al lui Erdogan. In cel de-al doilea deceniu al domniei sale, povestea a fost exact pe dos: in timp ce presedintele a preluat controlul absolut asupra politicii monetare si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin și-a declarat susținerea pentru omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care se confrunta luna viitoare cu alegeri prezidentiale si parlamentare dificile, salutand un lider cu „obiective ambitioase”, relateaza AFP.

- Ce ar insemna pentru economia Turciei o infrangere a lui ErdoganAlegerile prezidențiale ce se vor desfașura in Turcia in data de 14 mai vor fi esențiale pentru evoluția economiei țarii in urmatorii ani intrucat Recep Tayyip Erdogan și Kemal Kilicdaroglu sunt diferiți nu doar prin abordarea economica,…

- Economia țarii este manipulata pentru a-i avantaja pe cei bogați și puternici; partidelor politice și politicienilor nu le pasa cu adevarat de marea masa a populației – acestea sunt percepții generalizate in randul cetațenilor Romaniei. Datele culese online in ultimul trimestru al anului 2022 in randul…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan și guvernul sau incearca sa susțina sistemul economic actual pana la alegeri, inainte ca acesta sa explodeze, explica specialiștii citați de revista The Economist , cu mai puțin de doua luni inainte de scrutinul prezidențial și parlamentar din Turcia din 14 mai. Turiștii…

- Alegerile prezidentiale si legislative din Turcia vor avea loc la 14 mai, asa cum a fost prevazut, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in ciuda seismului devastator din 6 februarie, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor avea loc pe 14 mai anul acesta. Aceasta data a fost anunțata de șeful statului Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters. Alegerile parlamentare vor avea loc in aceeași zi. Scrutinele nu au fost aminate nici macar din cauza cutremurelor care au avut loc la inceputul…

- Alegerile prezidentiale si legislative din Turcia vor avea loc la 14 mai, asa cum a fost prevazut, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in pofida seismului devastator din 6 februarie.

- Cererile Finlandei și Suediei de aderare la alianța militara NATO ar putea fi evaluate separat. Despre acest lucru a anunțat ministrul turc de externe Mevlut Cavușoglu, citat de CNN . „Este posibil sa evaluam candidatura Finlandei separat și acest lucru va fi, fara indoiala, un subiect care va fi discutat…