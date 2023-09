Stiri pe aceeasi tema

- Zece pacienti internati in spitalele din Capitala se afla in stare medie sau usoara. Pana acum, 31 de pacienți au fost externați din unitați medicale din Romania, iar unul din Graz, Austria.

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit in noaptea de marți spre miercuri in țara. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul universitar Graz, din Austria. Citește și: Video. Casa…

- La mai bine de o saptamana de la tragedia din Crevedia, inca o persoana și-a pierdut viața, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului. In spitalele din Capitala mai sunt internate 11 persoane, iar marți au mai fost externate cinci persoane.

- La o saptamana de la tragedia din Crevedia, in spitale se duce o lupta continua pentru a-i salva pe pacienți. 18 persoane sunt inca internate in unitațile medicale din București, iar inca o persoana a fost, duminica, externata. 12 persoane sunt tratate in strainatate.

- Ranile victimelor care au ajuns la spital in urma exploziilor de la Crevedia nu vor trece ușor. In spitale se duce o lupta continua pentru a-i salva pe pacienți. 19 persoane mai sunt acum internate in Romania și 12 in strainatate.

- O a treia persoana ranita grav in urma exploziilor de la Crevedia a decedat astazi. Victima suferise arsuri pe mai mult de 90% din suprafața corpului si era internata la Spitalul Floreasca. Acolo a mai ramas inca un pacient in stare grava.

- Au trecut cinci zile de la explozia din Crevedia, acolo unde trei persoane s-au stins din viața, iar altele au suferit arsuri grave și sunt internate in spitalele din Capitala. SpyNews.ro va prezinta imagini șocante cu cei arși care au reușit sa scape cu viața din explozie.

- In spitalele din Capitala sunt tratați 41 de raniți, toți cu arsuri pe corp in urma exploziilor de la stația GPL din Crevedia. Majoritatea sunt pompieri, jandarmi și polițiști. 12 dintre raniți au fost transferați la spitale din strainatate.