Un polițist și-a arestat șeful în trafic. Era mort de beat Un capitan de politie din Oklahoma a fost arestat pentru conducere sub influenta alcoolului. In imaginile video se aude cum acesta il roaga in mod repetat pe ofiter sa „inchida camera". Inregistrarea video cu camera de pe uniforma politistului il arata pe un capitan din cadrul Departamentului de Politie din Oklahoma City (OKCPD) cerandu-i in mod repetat ofiterului care l-a oprit in trafic sa opreasca inregistrarea video, in timp ce era oprit pentru conducere sub influenta alcoolului. Incidentul a avut loc pe 12 martie, in jurul orei 01.30, cand capitanul James "Matt" French, din echipa de investigare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

