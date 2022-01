Un poliţist beat și drogat, diacon în timpul liber, cercetat pentru că a furat maşina unei firme (FOTO) Un politist din Alexandria, diacon in timpul liber, este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. SURSA FOTO: observatornews.ro "La data de 29 ianuarie a.c., politistii din Teleorman au fost sesizati de catre angajatul unei societati comerciale din municipiul Alexandria despre furtul unui autoturism. Autoturismul a fost depistat in localitatea Nanov. In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca persoana care… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

