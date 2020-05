Un polițist a reușit să tamponeze patru mașini din cauza vitezei Accidentul s-a produs in momentul in care șoferul unui autoturism a oprit in pe carosabil, acesta spunand ulterior ca autoturismul avea defecțiuni tehnice. In spatele acestuia se era un autoturism al carui șofer a franat brusc si a reușit sa opreasca mașina la timp. Din spatele acestuia insa a venit cu viteza un autoturism condus de un polițist din cadrul Secției de Poliție Hlipiceni, care nu a mai reușit sa opreasca la timp și s-a izbit in autoturismul din fața sa. Din inerție aceasta s-a izbit in autoturismul care era staționat din cauza defecțiunilor tehnice. Ulterior, in autoturismul condus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

