Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un polițist local și-a chemat in sprijin colegul de la rutiera, acesta l-a amendat pentru ca nu a vrut sa se legitimeze. Amandoi incercau sa rezolve aceeași problema: sancționarea unor persoane care nu aveau asupra lor declarații.Un polițist local din Constanța a oprit o mașina in…

- Un sofer din Campulung a fost amendat de un politist pentru ca a refuzat sa-i inmaneze actele si i le-a aratat pe geam, desi Politia Romana recomanda in aceasta perioada sa pastram distanta de cel putin un metru unii fata de ceilalti si soferii sa prezinte actele agentilor prin geam. Desi toate documentele…

- Scandal in plina strada la Campulung Muscel. Un șofer a fost oprit in trafic de catre un polițist, și imediat a sunat la 112, dupa ce acesta i-a cerut documente și a refuzat sa i le dea, de teama de a nu fi infectat cu coronavirus.

- JUDECATA…A ajuns la final cercetarea penala in dosarul in care trei tineri din Feresti au fost trimisi in judecata pentru ultraj. Magistratii au stabilit competenta teritoriala a Judecatoriei Vaslui si au avut si primul termen in dosar. Totul a pornit dupa ce un politist din cadrul Biroului Politie…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un tanar care a...

- Puține s-au schimbat dupa cazul apelului de salvare ratat de autoritați in cazul Alexandrei Maceșanu. In dispeceratele poliției inca se cauta oameni, iar tehnica, acolo unde exista, e folosita defectuos.

- Dupa 25 de ani de cariera in poliție, care au urmat altor ani de activitate in aviația militara, Traian Morar a pus haina de polițist in cui. Traian Morar este omul de la care au plecat spre cititori, in ultimii doi ani, știrile despre evenimentele petrecute in intreg județul Cluj. A fost atras de meseria…

- Alerta la IPJ Bacau. Un polițist din cadrul IPJ Bacau și- amenințat colegii și superiorii cu arma din dotare, anunța Romania TV. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care barbatul a recurs la acest gest, insa acesta a fost imobilizat de colegii sai inainte de producerea unei tragedii. Acum, agentul…