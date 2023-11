Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul de extrema dreapta Javier Milei a caștigat alegerile prezidențiale din Argentina, potrivit rezultatelor provizorii. In turul doi al scrutinului, el l-a invins pe actualul ministru al Economiei din Argentina, Sergio Massa.

- Susținut de liberali al ultimele alegeri, Nicușor Dan și-a pierdut sprijinul, a declarat prim vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan. El spune ca sunt 3 oameni din PNL care vor fi propuși la candidat pentru Primaria Capitalei. „Noi vrem sa caștigam Primaria Capitalei pentru ca este o poziție cheie,…

- Alejo Vidal-Quadras, fost președinte al Partidului Popular Catalonia și fost vicepreședinte al Parlamentului European, a fost impușcat in fața, in jurul orei locale 13.30, pe o strada din centrul Madridului, transmite El Pais, citand surse din poliția naționala.

- In timpul unei partide de vanatoare de mistreți in comuna Bezdead, județul Dambovița, un vanator a fost atacat de un urs pe care l-a impușcat mortal, conform informațiilor furnizate marți de catre Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Incidentul a avut loc la data de 22 octombrie, in jurul…

- Liderul liberalilor din județul Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, ca formațiunea politica pe care o reprezinta va susține pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș, la alegerile locale din 2024, "o persoana competenta" agreata de mai multe formațiuni politice, societatea…

- UPDATE: Victima este un barbat de 46 de ani din municipiul Vaslui. In urma cazaturii de la inalțime, victima a suferit o trauma craniana severa. Medicii au reușit sa-l stabilizeze și sa-l transporte la unitatea de Primiri Urgențe. Este intubat in coma de gradul III, iar medicii sunt sceptici in privința…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini si aliata sa franceza Marine Le Pen isi afiseaza duminica unitatea politica inaintea alegerilor europene din luna iunie, care vor determina viitoarele raporturi de forta din Parlamentul European, relateaza AFP.