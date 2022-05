Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a interceptat convorbiri telefonice intre comandanții ruși in care aceștia se plang ca subalternii lor refuza sa intre in lupta pe frontul din Ucraina, relateaza Hotnews . Unitați intregi refuza sa continue ofensiva. Acest lucru ar fi dovedit de o noua conversație…

- Prin renunțarea la limita de varsta, deputații cred ca vor atrage mai mult personal calificat, caci, potrivit proiectului de lege, cei care știu sa utilizeze „armele de inalta precizie” sunt mai bine pregatiți cand inainteaza in varsta, peste cei 40 de ani, limita superioara din prezent, relateaza Kommersant…

- Ministerul Apararii din Rusia transmite ca s-a ajuns la un acord privind evacuarea militarilor ucraineni raniți din oțelariile Azovstal din Mariupol, estul Ucrainei, informeaza agenția Interfax . „Pe 16 mai, in urma negocierilor cu reprezentanții militarilor ucraineni blocați pe teritoriul uzinei metalurgice…

- Ucraina a anunțat miercuri ca a finalizat prima ancheta pentru crime de razboi, in urma careia un soldat rus va fi judecat pentru uciderea unui barbat in varsta de 62 de ani din regiunea ucraineana Sumi, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Procuratura Generala a țarii, informeaza CNN și The…

- Seful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gherasimov, a fost ranit pe teritoriul Ucrainei, langa Izium, regiunea Harkov. Informatia a fost publicata de jurnalistul militar și bloggerul Alexander Schulman. Valeri Gherasimov, in varsta de 66 de ani, ar fi fost ranit la…

- Rusia a asigurat luni ca vrea sa continue negocierile de pace cu Ucraina, avertizand asupra pericolului "real" ca acest conflict sa degenereze in al Treilea Razboi Mondial, a doua zi dupa vizita ministrilor americani la Kiev. In timp ce armata rusa afirma ca a lovit luni in jur de 100 de tinte in Ucraina,…

- Doi generali ruși au fost uciși și un altul grav ranit pe 22 aprilie, cand armata ucraineana a atacat un post de comanda avansat al Armatei 49 a Rusiei, din regiunea Herson. Informația a fost publicata pe pagina de Facebook a Direcției de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) „La 22 aprilie…

- Statul general al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca de la inceputul razboiului declanșat de Moscova, Rusia a pierdut 19.500 de militari. Potrivit ultimului bilanț al armatei Ucrainei , de la 24 februarie pana pe 11 aprilie, Rusia pierdut in Ucraina 19.500 de militari, 725 de tancuri, 154 de…